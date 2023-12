KitzSki mit nachhaltigem Meilenstein

Kitzbühel (ots) - Zwei neue 6er-Sesselbahnen Gauxjoch und Trattenbach offiziell

in Betrieb



Kitzbühel. Im Rahmen einer großen Eröffnungsfeier am 16. Dezember starteten die

beiden neuen 6er-Sesselbahnen der Bergbahn AG Kitzbühel pünktlich in die

Wintersaison 2023/24. Innerhalb von nur sechs Monaten ersetzte KitzSki den

Dreiersessellift Trattenbach und den Schlepplift Gauxjoch aus den 1980er-Jahren

durch zwei Sesselbahnen, die für die modernste und nachhaltigste

Seilbahntechnologie der Welt stehen. "Die beiden neuen Bahnen vereinen höchsten

Komfort, erstklassige Qualität und unseren Anspruch, nachhaltige Lösungen

umzusetzen. Wir haben 23 Millionen Euro investiert und verbessern damit auch die

zentrale Verbindung des Kernskigebietes Kitzbühel, Kirchberg und Pengelstein mit

der Resterhöhe", sagt Vorstandsvorsitzender Mag. Anton Bodner.



"Der eingeschlagene Weg in Richtung Modernisierung der Liftanlagen wird bei der

Bergbahn AG Kitzbühel weiterhin beschritten. Der hohe Qualitätsanspruch ist

Antrieb, um im Konzert der besten Skigebiete der Welt mitzuspielen." zeigt

Aufsichtsratsvorsitzender und Bürgermeister der Stadt Kitzbühel Dr. Klaus

Winkler auf.