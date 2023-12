Tropentief 'Jasper' sorgt für Land unter in Queensland

CAIRNS (dpa-AFX) - Regenmassen des Tropensturms "Jasper" haben im australischen Bundesstaat Queensland Gebiete unter Wasser gesetzt und Anwohner zur Flucht genötigt. In der Region Cairns, unter anderem in der Gegend um den anschwellenden Fluss Barron River und unterhalb des Copperlode-Falls-Damms, wurden Anwohner aufgefordert, sich in höheren Lagen in Sicherheit zu bringen. Der Flughafen der Stadt Cairns musste wegen Überschwemmungen geschlossen werden.

Queenslands stellvertretender Regierungschef Steven Miles zeigte sich angesichts des anhaltenden Regens tief besorgt über die Lage in Australiens hohem Norden und sprach von einem "ernsthaften Wetter-Notfall". Mehr als 10 000 Menschen waren Miles zufolge am Sonntagnachmittag (Ortszeit) ohne Strom. Einige Anwohner seien zudem vom Unwetter in ihrem Zuhause eingeschlossen worden.