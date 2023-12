BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner hat sich vor den am Montag geplanten Bauernprotesten offen für Alternativen zur anvisierten Streichung von Steuervergünstigungen für Landwirte gezeigt. "Um es klar zu sagen, ich bin kein Freund der Belastung der landwirtschaftlichen Betriebe", sagte der FDP-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb werde man miteinander in Regierung und Koalition sprechen müssen. "Ich bin für Alternativen offen", betonte er. Scharfe Kritik an den geplanten Kürzungen bei den Landwirten kam aus der Union.

Der Deutsche Bauernverband hat für diesen Montag zu einer Kundgebung unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" in Berlin aufgerufen. Damit soll Empörung über ein Aus für Regelungen zum Agrardiesel und für die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft gezeigt werden. Als Redner erwartet wird auch Bundesagrarminister Cem Özdemir.