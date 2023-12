Der DAX-Konzern Volkswagen hat in China seine führende Position an den einheimischen Autobauer BYD verloren, der auf den Vertrieb von Elektroautos setzt. VW hinkt in Sachen Elektromobilität der internationalen Konkurrenz wie Tesla hinterher. Trotzdem zeigen die Absatzzahlen für November einen positiven Trend: Der Absatz konnte vor allem in China um 32,4 Prozent auf 296.100 Einheiten gesteigert werden. Weltweit wurden im November 824.300 Fahrzeuge vertrieben, 22,6 Prozent mehr als im November 2022. Nach elf Monaten betrug der globale Absatz rund 8,3 Millionen Automobile, ein Plus von 11,89 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Um die Rentabilität zu steigern, plant VW bis 2026 drastische Einschnitte, darunter eine Senkung der Personalkosten um rund 20 Prozent und externe Preiserhöhungen beim Vertrieb. Zudem soll die Produktion in mehreren Werken reduziert werden. Trotz der Krise und des verschlafenen Wandels zur Elektromobilität zeigt der Chart der VW-Aktie eine Bodenbildungsphase, die mit dem Überspringen des Aufwärtstrends weiter an Fahrt gewinnt.