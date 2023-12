Möglicherweise neuer Gaza-Resolutionsversuch im UN-Sicherheitsrat

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach mehreren gescheiterten Versuchen könnte der UN-Sicherheitsrat in der kommenden Woche möglicherweise eine neue Gaza-Resolution angehen. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten einen Resolutionsentwurf vorgelegt, der nun hinter den Kulissen zirkuliere und diskutiert werde, hieß es am Wochenende aus Diplomatenkreisen. Der Entwurf fordert vor allem die logistische Ermöglichung von mehr humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Bereits am Montag könnte darüber abgestimmt werden.

Zuvor war der Weltsicherheitsrat bereits mehrfach an Resolutionen zu einem Waffenstillstand gescheitert, hauptsächlich weil die USA sich stets hinter Israel gestellt hatten. Bislang hat das Gremium nur eine Resolution mit humanitärem Fokus zu dem Konflikt verabschiedet./cah/DP/he