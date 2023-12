Nach einem kleinen Schwächeanfall hat sich Newmont wieder zurückgekämpft. Die Aktie geht in aussichtsreicher Position in die Vorweihnachtswoche. Gelingt es ihr dieses Mal, den hartnäckigen Widerstand zu erobern, der sich erst kürzlich als Spielverderber erwies?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Newmont hieß es am 03.12. unter anderem „[…] Newmont nutzte die Gunst der Stunde bzw. die exzellenten Rahmenbedingungen und knackte den damals noch dominierenden Abwärtstrend (rot dargestellt). Gleichzeitig wurde der Widerstand bei 38 US-Dollar durchbrochen. Das frische Kaufsignal entfaltete die erwartete Wirkung und hievte die Aktie an den nächsten wichtigen Widerstandsbereich von 41+ US-Dollar heran. Hier liegt das Doppeltop aus dem September und Oktober dieses Jahres. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte womöglich richtungsweisenden Charakter. Nun gilt es! Kurzum. Deutlich anziehende Gold- und Silberpreise brachten Newmont in Schwung. Die Aktie setzt den Widerstand um 41 US-Dollar aktuell massiv unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte das Ende der Bodenbildung forcieren und würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential in Richtung 44 US-Dollar eröffnen. Rücksetzer bleiben in der aktuellen Situation auf 38 US-Dollar begrenzt. Sollte es darunter gehen, wäre Obacht geboten.“

Rund um den Fed-Termin wurde es turbulent am Goldmarkt. Im Vorfeld der Fed-Leitzinsentscheidung bekam der ein oder andere Akteur offenkundig „kalte Füße“. Der Goldpreis geriet zunächst unter Druck und tauchte unter die 2.000 US-Dollar ab, konnte aber immerhin den wichtigen Unterstützungsbereich um 1.980 US-Dollar halten.

Mit Bekanntgabe der Fed-Entscheidung und der Veröffentlichung der aktuellen Projektionen bzw. Erwartungshaltungen kam dann die Trendwende. Gold reagierte erleichtert und jagte wieder über die 2.000 US-Dollar.

Die nächsten Handelstage versprechen spannend zu werden. Kann sich Gold erneut oberhalb von 2.000 US-Dollar festsetzen?

Auch für Newmont dürften die nächsten Tage nicht langweilig werden. Die Aktie ringt erneut mit dem Widerstand bei 41 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde der Aktie die Tür in Richtung 44 US-Dollar öffnen. Weiterhin ist Vorsicht geboten, sollte es doch noch einmal unter die 38 US-Dollar gehen.