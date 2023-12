Um als Anleger von steigenden Gold- und Silberpreisen zu profitieren, lohnt auch immer ein Blick in die Liste der Streaming- und Royalty-Unternehmen. Zu den führenden gehört die US-amerikanische Royal Gold.

Die Aktie wies bis Ende November / Dezember eine veritable Kursrally auf. Entsprechend hieß es in unserer letzten Kommentierung vom 03.12. unter anderem „[…] Die Aktie konnte zuletzt von den steigenden Gold- und Silberpreisen profitieren. Royal Gold legte in den letzten Handelstagen weiter zu und setzt nun den markanten Widerstandsbereich 120 US-Dollar / 123 US-Dollar unter Druck. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 123 US-Dollar könnte die Weichen in Richtung 130+ US-Dollar stellen. Kurzum. Für Gold könnte es nun zunächst auf 2.100 US-Dollar gehen. Silber scheint mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation ebenfalls noch Aufwärtspotential zu haben. Für Royal Gold brechen wichtige Handelstage an. Ein frisches Kaufsignal könnte der Aktie weiteres Aufwärtspotential eröffnen.“

Trotz einiger vielversprechender Ansätze verpasste es Royal Gold, entscheidend über die 123 US-Dollar vorzustoßen. Die Tür in Richtung 130 US-Dollar blieb zunächst zu. Der Rücksetzer, der in den Tagen vor dem Fed-Termin (13.12.) im Goldpreis zu beobachten war, schlug negativ auf die Aktie durch. Nach einem knackigen Rücksetzer der Aktie in Richtung 115 US-Dollar drehte Royal Gold vor dem Hintergrund des nach dem Fed-Termin wieder anziehenden Goldpreises erneut nach oben ab.

Die aktuelle Ausgangsposition ist mit der von Anfang Dezember vergleichbar und so gilt unverändert: Ein nachhaltiger Ausbruch über die 123 US-Dollar könnte Royal Gold weiteres Aufwärtspotential in Richtung 130+ US-Dollar eröffnen. Bei entsprechender Dynamik könnte es auch in Richtung 135 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite gilt es nun, den Unterstützungsbereich um 115 US-Dollar im Auge zu behalten. Sollte es für Royal Gold darunter gehen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.