Zu den aus unserer Sicht interessantesten Goldaktien zählt unverändert Alamos Gold, obgleich die Aktie kürzlich mit einem überaus vielversprechenden Ausbruchsversuch scheiterte. Der 2. Versuch, den markanten Widerstand zu knacken, ist aber in Vorbereitung. Gelingt es dieses Mal?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Alamos Gold vom 30. November hieß es unter anderem „[…] Mit Blick auf die vorliegende charttechnische Konstellation sollte eine übergeordnete Bewegung in Richtung 17 US-Dollar nicht überraschen. Die lang andauernde Seitwärtsbewegung (14 US-Dollar bis 11 US-Dollar) könnte hierfür die Basis gelegt haben. Etwaige Rücksetzer bleiben nun im besten Fall auf 14 US-Dollar begrenzt. Sollte es signifikant darunter gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig gilt es den Goldpreis im Auge zu behalten. Gelingt dem Edelmetall der Sprung über die 2.050 US-Dollar (unter anderem Mai-Hoch)? Ein solcher Vorstoß könnte noch einmal für weiteren Schwung in den Produzentenaktien sorgen…“

Der damals zu beobachtende Ausbruch über die 14 US-Dollar entwickelte sich zunächst in die erwartete Richtung. Rasch wurde der Kursbereich von 15 US-Dollar erreicht, doch dann ließ die Dynamik nach. Der Vorstoß geriet ins Stocken. Alamos Gold drehte schließlich nach unten ab.

Im Vorfeld des Fed-Termins geriet der Goldpreis zunächst unter Druck, tauchte unter die 2.000 US-Dollar ab und zog damit auch die Produzentenaktien nach unten. Nach der Leitzinsentscheidung der Fed dann Rolle rückwärts. Der Goldpreis kämpfte sich zurück über die 2.000 US-Dollar. Die Produzentenaktien schöpften neue Hoffnung.

Nach einem kleinen Ausflug in Richtung der eminent wichtigen Unterstützung von 13 US-Dollar erreicht Alamos Gold nun wieder den Widerstandsbereich von 14 US-Dollar. Das Spielchen kann damit von vorn beginnen: Ein Ausbruch über die 14 US-Dollar würde Alamos zunächst weiteres Aufwärtspotential in Richtung des vorherigen Verlaufshochs bei 15 US-Dollar eröffnen. Sollte es für Alamos hingegen unter die 13 US-Dollar gehen, muss mit weiteren Abgaben in Richtung 11 US-Dollar gerechnet werden.