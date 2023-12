SEOUL (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs trotz UN-Verbotsbeschlüssen abermals eine ballistische Rakete abgefeuert. Die Testrakete sei nach einem Flug von etwa 570 Kilometern ins Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan gestürzt, teilte der Generalstab in Seoul am Sonntag mit. Einige Stunden davor hatte Berichten südkoreanischer Sender zufolge das atomgetriebene amerikanische U-Boot "USS Missouri" in der südkoreanischen Hafenstadt Busan angelegt. Die Entsendung solcher und anderer Waffensysteme soll der Abschreckung Nordkoreas dienen.

Südkoreas Militär habe den Start der Testrakete am späten Sonntagabend (Ortszeit) in der Umgebung der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang erfasst, hieß es. Es handelte sich demnach um eine Kurzstreckenrakete.