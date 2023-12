KIEL/BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als einen Monat nach der schweren Sturmflut an der Ostsee erwartet Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weiterhin eine angemessene Beteiligung des Bundes bei der Bewältigung der Schäden. Hintergrund sind Medienberichte, wonach der Bund sich nicht am Wiederaufbau beteiligen wolle. Das gehe aus einem Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor.

Ein Regierungssprecher bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, die Flut werde nicht als Naturkatastrophe von nationalem Ausmaß bewertet. "Im Rahmen des Treffens von Bundeskanzler Olaf Scholz mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 6. November wurde eine Arbeitsgruppe vereinbart", erklärte er. Diese habe prüfen sollen, ob es sich um Schäden von nationalem Ausmaß handele wie zuletzt bei den Verwüstungen im Ahrtal im Sommer 2021, bei denen seinerzeit Schäden in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro entstanden sei.