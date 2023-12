Die Inflation könnte uns noch einige Jahre begleiten, bevor sie wieder auf ein erträgliches Niveau sinkt, so eine Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF). Die Studie untersuchte 111 Inflationsschocks seit 1970 und stellte fest, dass es nur in 60 Prozent der Fälle gelang, die Inflation erfolgreich zu bekämpfen. Es dauerte im Schnitt etwa drei Jahre, bis die Teuerung als überwunden angesehen werden konnte. Der IWF warnt, dass die politischen Entscheidungsträger von heute nicht die Fehler ihrer Vorgänger wiederholen sollten und mahnt zur Geduld im Kampf gegen die Inflation. Die aktuelle Teuerung resultiert aus einem sogenannten Terms-of-Trade-Schock, einer sprunghaften, negativen Veränderung von Außenhandelspreisen. 2022 erreichte die weltweite Inflation einen historischen Höchststand, nachdem die russische Invasion in der Ukraine einen Terms-of-Trade-Schock bei den Energiepreisen ausgelöst hatte. Der IWF ist besorgt, dass die Forderung der Arbeitnehmer nach höheren Löhnen, um die verlorene Kaufkraft auszugleichen, zu Rückkopplungsschleifen zwischen Löhnen und Preisen führen könnte. Länder, die eine anhaltende Inflation zulassen, zahlen letztlich einen höheren Preis. Der IWF appelliert daher an die Beharrlichkeit der Entscheider, eine glaubwürdige und konsequente Politik zu verfolgen.