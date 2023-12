DIOR KÜNDIGT JAY CHOU ALS NEUEN GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTER AN

TAIPEI, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der König des Mandopop, Jay Chou, beendete am vergangenen Wochenende erfolgreich seine Carnival Welttournee im Rajamangala National Stadium in Bangkok, Thailand. Vor allem eine Reihe atemberaubender Bühnenoutfits zog die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich und setzte einen zusätzlichen Akzent in der Show. Diese Outfits wurden von Kim Jones, dem Kreativdirektor von DIOR, exklusiv für Jays Bühnenauftritt entworfen. Heute gab Dior offiziell bekannt, dass Jay Chou sein außergewöhnlicher neuer globaler Markenbotschafter wird: „Der multitalentierte internationale Sänger, Songwriter, Regisseur und Schauspieler Jay Chou ist jetzt globaler Markenbotschafter für die Mode von Dior und die Kollektionen von Kim Jones." Jay wird damit nicht nur zum ersten Mal Botschafter für eine Modemarke, es ist auch das erste Mal, dass Dior einen Mandopop-Künstler als Botschafter für seine Marke weltweit präsentiert. Der Superstar wird am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, eine neue Single veröffentlichen.

Bei der Ankündigung erklärte DIOR: „Als unser neuer globaler Markenbotschafter verkörpert Jay den Geist und die Einzigartigkeit des Stils von Dior, der Modernität mit einer zeitlosen Handschrift verbindet. Diese von Mut und Kreativität geprägte Allianz zeugt mehr denn je von der besonderen Verbindung, die Dior und Kultur in all ihren Formen verbindet."

Jay, der von Dominant Culture Ltd. vertreten wird, meinte zu seiner Ernennung: „Ich freue mich sehr, Dior als globaler Markenbotschafter anzugehören und bin sehr dankbar für die individuell angefertigten Bühnenoutfits von Dior für die Konzerte in Bangkok. Wir haben gemeinsam an den Bühnenoutfits und den Auftritten in Dior gearbeitet, was das Bühnenerlebnis wirklich zu etwas Besonderem macht. Ich bin gespannt auf die weitere Reise mit Dior."

Nach zwei Jahrzehnten kehrt Jay für seine Konzerttournee endlich nach Thailand zurück und begeistert seine Fans mit einer spektakulären Show und natürlich mit aufsehenerregenden maßgeschneiderten DIOR-Outfits, die von Kim Jones, dem Kreativdirektor der Marke, entworfen wurden. Über 70.000 Fans besuchten die beiden Konzerte von Jay in Bangkok. Damit stellte er einen neuen Rekord als erster Mandopop-Superstar auf, der so viele Zuschauer im Rajamangala National Stadium verzeichnen konnte.

Die Veröffentlichung des Musikalbums „Greatest Works of Art" des Megastars im vergangenen Jahr war ein historischer Moment, da er der erste Mandarin-Künstler war, der in die Top 10 der IFPI 2022 Global Artist Chart aufstieg und die Global Album Sales Chart anführte. Mit seinem Debüt in den Hollywood-Filmen „The Green Hornet" und „Die Unfassbaren II" sowie durch seine Zusammenarbeit mit Christie's und Sotheby's hat er sich auch in der Film- und Kunstwelt einen Namen gemacht. Jay sagt immer, dass das Leben keine Grenzen kennt. Mit DIOR erweitert er seinen internationalen Einfluss nun stilsicher im Bereich der Mode.

