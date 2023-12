Bauernprotest gegen Aus für Diesel-Vergünstigung

BERLIN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen die vorgesehene Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition wollen Landwirte am Montag in Berlin demonstrieren. Unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" soll eine Kundgebung (11.00) am Brandenburger Tor stattfinden. Als Redner erwartet wird auch Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne). Der Deutsche Bauernverband verlangt von der Regierung eine Rücknahme der Pläne, Regelungen zum Agrardiesel und zur Kfz-Steuerbefreiung für Einsparungen im Bundeshaushalt abzuschaffen. Aus Protest sollen nach Verbandsangaben auch zahlreiche Traktoren in die Hauptstadt rollen.

Schreibe Deinen Kommentar