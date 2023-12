Verhandlungen über EU-Asylreform gehen in nächste Runde

Mit der geplanten Asylreform soll unter anderem die irreguläre Migration begrenzt werden. So soll etwa bei einem besonders starken Anstieg der Migration der Zeitraum verlängert werden können, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden können.

Unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatten zuletzt betont, wie wichtig eine rasche Einigung sei. Faeser sagte beim Treffen mit ihren Amtskollegen in Brüssel Anfang Dezember, alle Beteiligten müssten sich dieser Tage ihrer Verantwortung bewusst sein und eine Lösung finden. Es ist voraussichtlich die letzte Verhandlungsrunde in diesem Jahr.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verhandlungen auf EU-Ebene zu einer Reform des gemeinsamen Asylsystems gehen am Montag in eine weitere, möglicherweise entscheidende Runde. Die Gespräche zwischen Unterhändlern von Europaparlament und EU-Staaten könnten sich bis tief in die Nacht zu Dienstag ziehen. Ob am Ende ein Kompromiss steht, ist noch offen.

