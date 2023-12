ZUG (dpa-AFX) - Der niederländische Medienkonzern Wolters Kluwer wird von diesem Montag an den irischen Glücksspielanbieter Flutter im Leitindex der Eurozone, dem EuroStoxx 50 , ersetzen. Hintergrund ist, dass Flutter seine Notierung an der Börse Dublin beenden und künftig an der New Yorker Börse gelistet werden wird./ck