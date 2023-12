Wirtschaft KfW-Vorsitzender erwartet "Jahrzehnt der Investitionen"

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der staatlichen KfW-Bank, Stefan Wintels, beklagt, dass die deutsche Finanzindustrie noch nicht ausreichend für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft genutzt wird. "Unsere volkswirtschaftliche Abteilung geht davon aus, dass allein in Deutschland bis 2045 Investitionen von rund 5 Billionen Euro für Klimaneutralität erforderlich sind und rund 90 Prozent davon durch private Investoren erfolgen müssen", sagte Wintels der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Die öffentliche Hand könne diese Transformation nicht allein finanzieren. Daher sei es notwendig, dass private Investoren die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit als attraktive Zukunftsinvestition erkennen. "Dieses Jahrzehnt ist auch ein Jahrzehnt der Investitionen", so Wintels. Die KfW habe über ihre Tochter "KfW Capital" erst jüngst den Wachstumsfonds Deutschland in einem Volumen von einer Milliarde Euro aufgelegt.