Die wichtigsten Kakaoexporteure Ghana und Nigeria leiden infolge des Klimawandels unter starken Regenfällen, im Resultat ist die Angebotsmenge durch Pflanzenkrankheiten und der Zerstörung des Bodens durch den Regen deutlich zurückgegangen. Aber auch die Inflation sorgte für deutlich höhere Preise bei Pflanzenschutzmitteln und wirkt sich entsprechend auf den Kakaopreis aus. Aber auch ein weiterer Rohstoff, der in großen Mengen bei der Kakaoherstellung zum Einsatz kommt, hat zuletzt deutlich an Auftrieb gewonnen, Zucker verteuert die süße Sünde noch einmal deutlich. Dies hat sich in der Preisgestaltung des Kakao-Futures seit Ende letzten Jahres deutlich niedergeschlagen, hierbei hat sich der Preis nahezu auf 4.317 US-Dollar verdoppelt und eine beispiellose Rallye ausgelöst.

Aus technischer Sicht hat der Kakao-Future nahezu alle Ziele auf der Oberseite abgearbeitet und konnte sogar in den projizierten Preisbereich um das 138,2 % Fibonacci-Retracement zulegen. Die abgelaufene Handelswoche präsentierte sich teils sehr volatile und zeigt gewisse Bremsspuren in der laufenden Rallye. Sollte der Preisaufschwung an dieser Stelle stoppen und Kakao zur Unterseite abdrehen, würden sich entsprechend gute Handelsansätze ergeben. Noch aber sind die Topping-Muster auf der Oberseite nicht fertig, sodass einige Dollar Preisaufschlag noch bevorstehen könnten, maximal jedoch an 4.528 US-Dollar. Ein Kursrutsch unter den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 4.048 US-Dollar würde dagegen zu Abschlägen auf die Vorgängerhochs aus 2011 bei 3.775 US-Dollar führen und für eine gesunde Konsolidierung sorgen.

Kakao-Future (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: