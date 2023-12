AUTOCRYPT veröffentlicht mit dem TARA Template eine auf Polarion basierende Cybersicherheitslösung für die Automobilbranche

SEOUL, Südkorea, 18. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Das auf Cybersicherheit im Automobilbereich spezialisierte Unternehmen AUTOCRYPT hat vor kurzem die Veröffentlichung des „TARA Template for Automotive" angekündigt, einem Projektmanagement-Tool für die Durchführung von Bedrohungsanalysen und Risikobewertungen (Threat Analysis and Risk Assessment, TARA), die entscheidende Prozesse bei der Entwicklung und Wartung von Automobilsoftware darstellen. Das Tool für Cybersicherheit ist jetzt als Erweiterung der Polarion ALM Application Lifecycle Management Plattform von Siemens verfügbar und unterstützt Anwender bei der effektiven Durchführung von TARA-Aktivitäten.

Das TARA Template for Automotive von AUTOCRYPT reduziert die Komplexität erheblich und erhöht die Genauigkeit der TARA-Maßnahmen. Das von AUTOCRYPT in Zusammenarbeit mit Branvi, einem offiziellen Polarion-Partner, entwickelte Tool wurde für die Polarion-Plattform optimiert. Arbeitsaufgaben können automatisch mit der Vorlage verbunden werden, damit die Benutzer von den Schritt-für-Schritt-Anleitungen und den Berechnungstools in der Vorlage profitieren können.

Der Geschäftsführer von AUTOCRYPT, Daniel ES Kim, kommentierte: „TARA ist angesichts des Fortschritts im Bereich der softwaredefinierten Fahrzeuge ein untrennbarer Bestandteil der Fahrzeugentwicklung und -wartung geworden. Auf Basis unserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Implementierung von Cybersicherheit hat unser Team bei AUTOCRYPT eine intuitive Vorlage erstellt, die für die Einhaltung von ISO/SAE 21434 optimiert ist."

TARA ist zudem über den ISO/SAE 21434-Standard hinaus eine effektive Strategie für die Umsetzung des Konzepts der eingebauten Sicherheit und die Verwaltung von Sicherheitsaktualisierungen, wie sie in den UN-Verordnungen 155 und 156 vorgeschrieben sind. AUTOCRYPT bietet eine breite Palette von Tools und Dienstleistungen im Bereich Sicherheitstests an, die TARA ergänzen und den Herstellungsprozess von Fahrzeugen sicher gestalten.

Weitere Informationen über die Cybersicherheitslösungen von AUTOCRYPT für die Automobilindustrie erhalten Sie unter global@autocrypt.io.

Informationen zu Autocrypt Co., Ltd.

AUTOCRYPT ist der führende Anbieter von Cybersicherheits- und Smart-Mobility-Technologien für die Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Integration von Sicherheitssoftware und -lösungen für fahrzeuginterne Systeme, V2X- Kommunikation, Plug&Charge und Flottenmanagement spezialisiert und ebnet damit den Weg zu einem sicheren und zuverlässigen C-ITS-Ökosystem im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge. AUTOCRYPT bietet auch Management- und Service-Plattformen für die Betreiber und Endnutzer von MaaS und trägt so zu einer nachhaltigen und universellen Mobilität bei.

