BARCLAYS stuft MUNICH RE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re nach einem Ausblick des Rückversicherers auf 2024 von 428 auf 439 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat hob wegen stärkerer operativer Leistungskennzahlen für das Rückversicherungsgeschäft der Munich Re seine Überschuss-Schätzung für 2024 um 10 Prozent an. Es gebe nun mehr Spielraum für Ausschüttungen an die Aktionäre und für Wachstum, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktien hätten zudem mehr Raum für eine Neubewertung./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 12:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2023 / 12:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 378,2EUR gehandelt.



