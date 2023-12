Zum Start in die vorweihnachtliche Woche steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Analysten rechnen für den wichtigsten Frühindikator der deutschen Wirtschaft mit einer leichten Aufhellung, allerdings auf niedrigem Niveau. Die Stimmung wird seit einiger Zeit durch zahlreiche Entwicklungen belastet, darunter die vielen internationalen Krisen, die erhöhten Energie- und Rohstoffpreise sowie die hohen Zinsen./bgf/mis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,08 Prozent auf 137,09 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,04 Prozent. Sie liegt damit nur leicht über dem Tiefstand seit März von gut zwei Prozent.

