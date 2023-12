Rückstellungen in Höhe von fast einer Milliarde Euro für langwierige Inspektionen defekter Triebwerke treiben den Münchner Flugzeugzulieferer MTU Aero Engines in die Verlustzone. Der Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich in den ersten neun Monaten auf 410 (Vorjahr: Gewinn 331) Millionen Euro. Bis zu 700 Getriebefan-Triebwerke des Partners Pratt & Whitney müssen in den nächsten Jahren bis zu 10 Monate außerplanmäßig in die Werkstatt, weil möglicherweise eine defekte Turbinenscheibe verbaut ist. Insgesamt sind rund 3.000 GTF-Motoren betroffen. Bei den meisten davon kann die Inspektion im Rahmen der normalen Wartung erfolgen. Bereinigt um Rückstellungen stieg das EBIT der MTU in den ersten neun Monaten um ein Drittel auf 597 Millionen Euro.

