DEW21 und Gelsenwasser werden Teil der Trianel-Familie (FOTO)

Aachen (ots) - Trianel Gesellschafterkreis formiert sich um



Die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21) und die GELSENWASSER

AG sind im Rahmen der 108. Gesellschafterversammlung der Stadtwerke-Kooperation

Trianel am 15. Dezember 2023 in den Gesellschafterkreis aufgenommen worden. "Mit

DEW21 und Gelsenwasser treten zwei starke und innovative kommunale Unternehmen

dem Trianel-Netzwerk bei, die hervorragend den vielfältigen Gesellschafterkreis

ergänzen und Akzente in der Weiterentwicklung unserer Geschäftsfelder

Projektentwicklung und Handel und Beschaffung setzen werden", stellt Sven

Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel GmbH fest. "Das Interesse und

der nun erfolgte Beitritt von DEW21 und Gelsenwasser in die Trianel-Familie

bestätigt die hohe Attraktivität von Trianel im Markt und stärkt unseren

strategischen Wachstumskurs", betont Dr. Oliver Runte, Geschäftsführer der

Trianel GmbH.



DEW21 und Gelsenwasser sind nun zu je 7,5 Prozent an der Trianel GmbH beteiligt

und sind damit gleich unter den fünf größten Anteilseignern von Trianel

vertreten. "Trianel ist mit ihrem Geschäftsportfolio ein wichtiger Treiber der

Energiewende und besetzt relevante Zukunftsthemen, mit denen auch wir uns bei

DEW21 beschäftigen. Dazu gehört unter anderem der konsequente Ausbau der

erneuerbaren Energien und die Weiterentwicklung des Energiehandels vor dem

Hintergrund der immer komplexer und volatiler werdenden Märkte. Die Beteiligung

an der Trianel eröffnet uns nicht nur neue Umsetzungsmöglichkeiten, Expertise

und Marktzugänge, sondern auch ein starkes und erfahrenes Netzwerk. Wir freuen

uns, die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam anzugehen und unsere

Energiezukunft aktiv zu gestalten", betont Matthias Klein-Lassek,

Geschäftsführer von DEW21.