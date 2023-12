Swiss Dental Solutions AG und Gilde Healthcare formen langfristige Partnerschaft zur Beschleunigung des Wachstums

Die Partnerschaft mit Gilde Healthcare markiert den Beginn der nächsten Wachstumsphase für SDS und bietet der Firma Zugang zu Gilde Healthcare's Netzwerk und Expertise. Als erfahrener Branchenexperte unterstützt Gilde Healthcare die Optimierung der betrieblichen Entwicklung und das internationale Wachstum. Das Engagement von Gilde Healthcare unterstreicht die Qualität der SDS-Produkte sowie ihr Vertrauen in das Managementteam, den Wachstumskurs voranzutreiben und die stärkere Marktdurchdringung sauberer, metallfreier ästhetischer Zahnimplantate weiter zu forcieren.

Dr. Karl Ulrich Volz, Vorsitzender von SDS, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft mit Gilde Healthcare, einem der führenden Wachstumspartner der Branche. Die Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit zeigen die Vorteile von Keramikimplantaten deutlich: seien es die Leitlinien, das akademische Interesse und die wissenschaftliche Datenbasis, der Wechsel zurück auf das Gewebeniveau zur Vermeidung von Periimplantitis sowie zu Sofortimplantaten und Sofortbelastung. Mit dem globalen Netzwerk sowie den finanziellen und personellen Ressourcen von Gilde Healthcare wird SDS in der Lage sein, seine Position als Innovations- und Marktführer im Bereich der Keramikimplantate und der biologischen Zahnmedizin zu verteidigen. Zudem werden wir das Wachstum in den USA und Europa beschleunigen und die Qualität unserer Kundenbetreuung weiter verbessern. Darüber hinaus werden wir in dem weiteren Ausbau unserer Organisation von Gilde Healthcare's Erfahrung profitieren. Wir wollen noch mehr Talente und Branchenspezialisten in unserem großartigen Team aufnehmen. Zusammen mit Gilde Healthcare wollen wir das vervielfachen, was wir in den letzten 23 Jahren in der Keramikimplantologie erreicht haben."