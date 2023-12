"Kollaps", Konkurrenz oder Kooperation - im Rahmen des Glasfaserforums 2024 zeigt MICUS Erfolgswege unter veränderten Rahmenbedingungen auf (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die letzten Monate waren von einer gewissen Unruhe im

Glasfasermarkt geprägt: Zwischen drohendem Stillstand und neuen

Ausbauhöchstständen scheint das Pendel in der medialen Wahrnehmung im Wochentakt

auszuschlagen. Festzustellen ist, dass sich die Rahmenbedingungen im

Glasfasermarkt ändern. MICUS, der BREKO und con|energy werden auf dem

Glasfaserforum 2024 am 20. Februar aufzeigen, wie die Veränderungen zu bewerten

sind und welche Erfolgschancen sich daraus ergeben.



Das Glasfaserforum NRW findet auch in diesem Jahr im Rahmen der E-world energy &

water bei der Messe Essen statt. Gemeinsam mit Topreferenten aus Politik,

Fachverbänden sowie breitbanderfahrenen Netzbetreibern und Stadtwerken werden

die neuen Rahmenbedingungen näher beleuchtet. Welches Spannungsfeld besteht

zwischen Überbau und Open Access, eigenwirtschaftlichem Ausbau und Förderung,

klassischen Internetdiensten und zukünftigen Nutzungsszenarien, großen und

kleinen Playern und wie kann dieses Spannungsfeld aufgelöst werden? Oder sind

dies nur zwei Seiten derselben Medaille, dem freien Markt? Darüber hinaus wird

ein Blick in die Zukunft geworfen, unter anderem wie Künstliche Intelligenz den

Infrastrukturausbau beschleunigen kann.