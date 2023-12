Baugenehmigungen für Wohnungen im Oktober 2023 -11,5 % gegenüber Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) -



- Zahl genehmigter Wohnungen von Januar bis Oktober 2023 um 26,7 % geringer als

im Vorjahreszeitraum

- Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Oktober 2023: -38,2 % bei

Einfamilienhäusern, -50,5 % bei Zweifamilienhäusern, -25,2 % bei

Mehrfamilienhäusern



Im Oktober 2023 wurde in Deutschland der Bau von 22 500 Wohnungen genehmigt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis teilweise geschätzter Ergebnisse

mitteilt, waren das 11,5 % oder 2 900 Baugenehmigungen weniger als im Oktober

2022. Dieser im bisherigen Jahresverlauf schwächste Rückgang gegenüber einem

Vorjahresmonat ist vor allem auf den Mehrfamilienhausbau zurückzuführen. Von

Januar bis Oktober 2023 sank die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26,7 % oder 79 300 auf 218 100 genehmigte

Wohnungen. In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in

neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.