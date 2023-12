Niedrigstes Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen im Jahr 2022

WIESBADEN (ots) -



- Weniger Haushaltsabfälle insgesamt im Jahr 2022: Mit 438 Kilogramm war das

Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen so niedrig wie noch nie seit Beginn

der Erhebung im Jahr 2004

- Insgesamt 3,3 Millionen Tonnen weniger Haushaltsabfälle als im Jahr 2021 -

starke Rückgänge bei allen Abfallarten



Im Jahr 2022 ist das Aufkommen an Haushaltsabfällen in Deutschland im Vergleich

zu 2021 um rund 3,3 Millionen Tonnen oder 8,2 % auf 37,0 Millionen Tonnen

gesunken. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) war

das Aufkommen an Haushaltsabfällen damit 1,1 Millionen Tonnen oder 2,8 %

geringer als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 (38,0 Millionen Tonnen),

nachdem es 2020 (39,6 Millionen Tonnen) und 2021 (40,3 Millionen Tonnen)

gestiegen war. Der Rückgang der Gesamtmenge an Haushaltsabfällen ist auch

deshalb bemerkenswert, weil die Bevölkerung im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr

um knapp 1,1 Millionen Menschen wuchs. Pro Kopf wurden im Jahr 2022 rund 438

Kilogramm Haushaltsabfälle eingesammelt, das waren knapp 46 Kilogramm weniger

als im stark von der Pandemie beeinflussten Jahr 2021 (484 Kilogramm) und 19

Kilogramm weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019 (457 Kilogramm). Damit sank das

Pro-Kopf-Aufkommen an Haushaltsabfällen auf den tiefsten Stand seit dem Beginn

der Erhebung im Jahr 2004.