DAX auf dem Weg zum alten Allzeithoch

Die großen Adressen im Markt scheinen ihre Bücher bereits geschlossen zu haben, was zwar für das Ausbleiben größerer Engagements sprechen, aber auch Verkäufe noch vor Jahresfrist verhindern könnte. Letzteres auch schon deshalb, weil viele institutionelle Investoren die Aktien nach diesem Börsenjahr vor allem in ihren und nicht außerhalb ihrer Kundendepots haben wollen. So könnte die Woche bis zum Weihnachtsfest eher ruhig verlaufen und sich die Schwankungen in Grenzen halten.

An der Wall Street bleibt die Kauflaune jedenfalls noch bestehen. Der S&P 500 hat am Freitag die siebte Woche in Folge im Plus abgeschlossen, ein Rekord seit 2017. Auch hier gilt allerdings das gleiche. Gewinnmitnahmen dürften zwar den einen oder anderen Anleger locken, der Großteil aber wird eher investiert bleiben, nachdem zumindest geldpolitisch die Börsenampeln weiter dunkelgrün leuchten.

Eine kleine Gegenbewegung im weiter intakten Abwärtstrend gibt es nun beim Ölpreis. Grund dafür sind die sich häufenden Anschläge auf Tanker im roten Meer. Viele Reedereien meiden den Suezkanal, die Unsicherheit nimmt zu. Das Thema, was nach dem Überfall der Hamas auf Israel schnell wieder zu den Akten gelegt wurde, könnte in den kommenden Tagen wieder aufflammen und auch am Aktienmarkt für Unruhe sorgen.