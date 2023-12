Tui prüft Rückzug von Londoner Börse

Tui zieht es vor neun Jahren an die Londoner Börse. Europas größter Reisekonzern erhofft sich dadurch mehr Aufmerksamkeit und eine bessere Liquidität sowie Handelbarkeit der Aktien. In der Corona-Krise wird der Konzern aber mit deutschen Staatshilfen über Wasser gehalten. Nun scheint eine Rückkehr nach Deutschland möglich.

Wie Tui mitteilte, denkt man über entsprechende Pläne nach. Mit einem Aufstieg in den streng regulierten Prime Standard der Deutschen Börse winke der Einzug in den Nebenwerteindex MDax, so das Unternehmen. Es verweist darauf, dass sich vor allem in den vergangenen vier Jahren der Tui-Aktienhandel deutlich von Großbritannien nach Deutschland verschoben habe. Zudem kämen die Anleger vermehrt aus Deutschland. Hierzulande werden die Tui-Papiere bislang vor allem im Freiverkehr gehandelt.

Der Umzug des Haupt-Börsensitzes nach London war 2014 nach der Fusion der Tui AG mit der britischen Tui Travel erfolgt. “Der Vorstand fokussiert sich darauf, eine attraktive, langfristige Börsennotierung für die Tui AG zu gewährleisten, die sich besser an der Aktionärsstruktur und der aktuellen Liquidität ausrichtet und weitere Vorteile für alle Aktionäre mit sich bringen soll”, so der Reisekonzern.

Aktive Leger handeln die TUI-Aktie rund um die Uhr bei IG.