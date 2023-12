Ifo-Geschäftsklima trübt sich überraschend ein

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft kommt nicht in Schwung: Vor dem Weinachsfest trübt sich die Stimmung überraschend ein. Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster Konjunkturindikator, fällt im Dezember um 0,8 Punkte auf 86,4 Zähler, wie das Ifo-Institut am Montag in München mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Anstieg gerechnet, im Schnitt wurden 87,7 Punkte erwartet.

Zudem fiel die Entwicklung in den Monaten zuvor schwächer aus als bisher bekannt. Nach revidierten Zahlen ist das Geschäftsklima seit dem Spätsommer nicht dreimal, sondern nur zweimal in Folge gestiegen. Drei Anstiege in Folge gelten für gewöhnlich als konjunktureller Wendepunkt.