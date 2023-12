Bestens oder super

Er war schon mal knapp drüber, über der 17.000er Schwelle, der deutsche Leitindex, ob er sie in diesem Jahr wohl noch nachhaltig überspringt? „Dax auf Rekordjagd“, macht die Börsen-Zeitung Stimmung. Was wäre es für ein Börsenjahr – trotz aller multiplen Krisen? Oder wegen? Olfaktorisch nicht leicht nachvollziehbar schreibt die Börsen-Zeitung zur chinesischen Konjunktur: „Es riecht nach Ratlosigkeit“. Es schmeckt nach Unentschlossenheit, meinen wir, wenn wir auf die Haushaltsverhandlungen der Ampel blicken, die die Börsen-Zeitung mit dem Sprachbild „Klein-klein mit Hintertür“ schmückt, ohne sich näher auf die Größe der Türe einzulassen. Hoffentlich ist sie groß genug, um nicht ins „Haushaltsloch: Regierung einig über Einsparungen“ zu fallen (Die Welt). Findiger zeigt sich das Handelsblatt: „Ampel findet Kompromiss“. Immerhin, unsere Außenministerin erlebte einen „Tag der großen Freude“ auf der Weltklimakonferenz, zumindest wenn wir der WirtschaftsWoche Glauben schenken wollen. „Minimaler Ehrgeiz“, kommentiert die Börsen-Zeitung das COP28-Ergebnis, was eher nach einem Klein-klein-Tag der Freude klingt, siehe oben. Er war schon mal knapp drüber, über der 17.000er Schwelle, der deutsche Leitindex, ob er sie in diesem Jahr wohl noch nachhaltig überspringt? „Dax auf Rekordjagd“, macht die. Was wäre es für ein Börsenjahr – trotz aller multiplen Krisen? Oder wegen? Olfaktorisch nicht leicht nachvollziehbar schreibt diezur chinesischen Konjunktur: „Es riecht nach Ratlosigkeit“. Es schmeckt nach Unentschlossenheit, meinen wir, wenn wir auf die Haushaltsverhandlungen der Ampel blicken, die diemit dem Sprachbild „Klein-klein mit Hintertür“ schmückt, ohne sich näher auf die Größe der Türe einzulassen. Hoffentlich ist sie groß genug, um nicht ins „Haushaltsloch: Regierung einig über Einsparungen“ zu fallen (). Findiger zeigt sich das: „Ampel findet Kompromiss“. Immerhin, unsere Außenministerin erlebte einen „Tag der großen Freude“ auf der Weltklimakonferenz, zumindest wenn wir derGlauben schenken wollen. „Minimaler Ehrgeiz“, kommentiert diedas COP28-Ergebnis, was eher nach einem Klein-klein-Tag der Freude klingt, siehe oben.

Bestens

Wir haben uns schon des Öfteren über den regen Gebrauch des Superlativs von „gut“ durch die gängigen Finanzmagazine ausgelassen – mokiert wäre vielleicht doch zu stark. Dieses Mal greifen Focus Money und Börse Online wieder in die Vollen, respektive Vollsten, um beim Superlativ zu bleiben: Während Börse Online sich noch auf die „besten Nebenwerte der Welt“ beschränkt, Motto (des Editorials): „Ein Herz für die Kleinen“, stellt Focus Money einfach „UNSERE BESTEN“ in den Mittelpunkt (einer Zielscheibe, wir sind nicht sicher) und garniert das Ganze mit Prozentzahlen zwischen 25 und 380. Was sich dahinter verbirgt, verlangt einen Blick ins Heft, weshalb wir den Mantel des Schweigens darüberbreiten. Und der EURO nimmt sich gleich die „besten Geldideen 2024“ vor, was sonst? Der Aktionär leiht sich hingegen vom Superlativ nur den Anfang und hängt einen Dachs hintendran: „Super-Dax“, heißt es da und abgebildet ist ein netter Dachs (!) im Superman-Kostüm. Samt der Frage aller Fragen: Wie weit geht die Rekordparty?

Zins-Erfahrungen

Es war einmal mehr eine Woche der Zinsentscheide. Beziehungsweise eher der Nicht-Entscheide, denn keine der großen Notenbanken Fed, EZB oder BoE drehten an der Zinsschraube, weder nach links, noch nach rechts. Und schlimmer, sie meldeten auch keine eindeutige Tendenz, in welche Richtung sie künftig drehen wollen, was zu Wirrnis bei Anlegern wie Redakteuren führte. Der Börsen-Zeitung bescherte es einen steten Lauf: „EZB verpasst Zinswetten einen Dämpfer“ und „Die Falken müssen Federn lassen“, was sie noch nicht zu Tauben macht. Zuletzt zitiert das Finanzblatt sogar eine berühmte Ballade von Bert Brecht zur Bank of England: „Ja, mach nur einen Plan!“ Wir erinnern uns, wie es weitergeht in der Dreigroschenoper: „Sei nur ein großes Licht! / Und macht dann noch ’nen zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht.“

Börsen-Städte