Die IFA Gruppe hat 2023 den Turnaround geschafft (FOTO)

Haldensleben (ots) - Die international tätige IFA Gruppe hat ihrenTransformationskurs 2023 erfolgreich fortgesetzt. So wird der Antriebswellen-und Gelenkhersteller im laufenden Geschäftsjahr erstmals seit sechs Jahrenwieder einen Gewinn erzielen. Trotz weiterhin schwieriger Bedingungen in derZulieferbranche sind die Prognosen auch für das kommende Jahr positiv.Neukundengewinne in wichtigen Zukunftsmärkten und ein attraktivesProduktportfolio für alle Antriebstechnologien werden nach Einschätzung derGeschäftsführung dafür sorgen, dass das Unternehmen seinen Wachstumskursfortsetzen kann."Wir liegen bei unseren wichtigsten Zielen voll im Plan", sagt GeschäftsführerJan-C. Maser. So sei es 2023 gelungen, die Kostenstrukturen der IFA deutlich zuverbessern und das Unternehmen wieder auf eine solide finanzielle Grundlage zustellen. Auch bei der Stabilisierung von Produktion und Lieferketten sind MasersAngaben zufolge große Fortschritte erzielt worden. Mit gleich vierSeitenwellenprogrammen ist dem Automobilzulieferer seit dem vergangenen Jahrzudem der größte Auftragsgewinn der Firmengeschichte gelungen. "Der Erfolg imNeugeschäft in strategisch wichtigen Märkten und die Zahl attraktiverKundenanfragen zeigen, dass die IFA ein intaktes und vor allem zukunftsfähigesGeschäftsmodell hat", so CEO Robert Roiger.Mit ihrem aktuellen Produktportfolio deckt die IFA erstmals alle Wellenarten(Längs-, vordere und hintere Seitenwellen) ab. "Als Komplettanbieter für alleAntriebstechnologien erschließt sich die IFA weltweit ein vielversprechendesMarktpotenzial", so der frühere BMW-Vorstand und IFA-Beiratsvorsitzende Dr.Andreas Wendt. "Ich gehe davon aus, dass es auch im nächsten Jahr positiveNachrichten zu vermelden gibt."Strategie zur Verbesserung der Finanz- und Ertragskraft wird fortgeführt"Wir haben aus einer unprofitablen IFA in den vergangenen Monaten gemeinsam mitdem gesamten Team ein Unternehmen entwickelt, das die Trendwende geschafft hatund wieder schwarze Zahlen schreibt", so Geschäftsführer Stefan Bultmann. AmHauptsitz in Haldensleben und in den weiteren Werken seien dazu Strukturenverschlankt und deutlich effizienter gestaltet worden. "Wir freuen uns sehr,dass wir - auch wenn es nicht immer einfach war - in den vergangenen 18 Monatenwesentliche Fortschritte erzielt haben und starten jetzt mit einem gemeinsamenZiel vor Augen optimistisch ins neue Jahr."Um die Ertragskraft und Wettbewerbsfähigkeit der IFA weiter zu verbessern, müssedas Unternehmen seinen Kurs 2024 stringent fortsetzen. So erfordern unteranderem die Weiterentwicklung des bestehenden Gelenkeportfolios, die