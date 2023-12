DeskNow ernennt Kari Syrjä zum Vice President Commercial

Reken, Deutschland (ots/PRNewswire) - DeskNow (desk-now.com) gab heute bekannt,

dass das Unternehmen Kari Syrjä als neuen Vice President Commercial ernannt hat.

In dieser Rolle übernimmt er die Leitung der globalen Expansion von DeskNow,

wobei alle Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsentwicklungsfunktionen an ihn

berichten.



Zuletzt leitete Herr Syrjä den Bereich Supply Chain und Product Assurance

vertrieb bei Det Norske Veritas, DNV, in den nordischen Ländern, wo er die

Vertriebsfunktion umgestaltete, während er gleichzeitig als Senior Corporate

Advisor bei einem der am schnellsten wachsenden schwedischen

Technologieunternehmen, wedonthavetime.org, tätig war. Herr Syrjä verfügt über

mehr als 15 Jahre internationale Erfahrung im IT-Vertrieb, sowohl in großen

Konzernen als auch in kleineren KI-StartUps. Vor seiner Tätigkeit bei DNV war er

zwei Jahre lang als globaler Leiter der Geschäftsentwicklung bei der an der

schwedischen Börse gelisteten Competitive Intelligence SaaS-Firma Comintelli

Inc. tätig, wo er die Kundenakquise, das digitale Marketing und die

Vertriebsprozesse modernisierte.