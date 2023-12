NORMA reduziert kurz vor Weihnachten seine Kaffeeprodukte um bis zu 10 Prozent / Bohnen, Pads und Bio-Kaffee Discounter gibt Preisvorteile direkt weiter (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Nun kann Weihnachten kommen: Ab sofort gibt es zahlreiche Kaffeeprodukte

deutlich reduziert im Angebot des Discounters. So sparen die NORMA-Kundinnen

und -Kunden schon bei der ersten Tasse am Morgen richtig Geld - 50 Cent und

damit mehr als zehn Prozent geht es beispielsweise bei verschiedenen

Kaffeesorten von RÖSTA nach unten. So starten Bohnen-Fans mit NORMA ideal in

den Tag und in die neue Woche.



Der Lebensmittel-Händler NORMA hat in den vergangenen Wochen mehr als 100

Produkte dauerhaft im Preis gesenkt und dabei keine Sortimentsgruppe verschont.

Von den Chips, über Hygieneartikel bis hin zum Fleisch wurden die Preisvorteile

direkt an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.