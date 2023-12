Analyst Volker Bosse von der Baader Bank, der Ceconomy grundsätzlich ebenfalls skeptisch sieht, nannte den Geschäftsausblick indes solide. Zum jüngsten Geschäft inklusive der Cyberweek habe es zwar keine konkreten Signale gegeben, gemessen am Jahresausblick dürften die Monate November und Dezember aber zumindest ganz in Ordnung gewesen sein, vermutet er./ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ceconomy sind am Montag nach der Vorlage von Geschäftszahlen wieder an ihr Vorwochentief zurückgefallen. Dabei hatten die Papiere des Elektronikhändlers fast zehn Prozent verloren, bevor sie sich zuletzt wieder etwas fingen. Das Konsumumfeld bleibe sehr schwierig und der Ausblick für das neue Geschäftsjahr entsprechend vage, kommentierte ein Marktteilnehmer. Die Profitabilität bleibe ein Problem.

AKTIE IM FOKUS Ceconomy wieder am Vorwochentief - Ausblick bleibt vage

