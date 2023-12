LEONINE Studios gründet die LEONINE Animation Studios und erhöht Beteiligung an Toon2Tango auf 50 Prozent (FOTO)

München (ots) - Das führende deutsche Medienunternehmen LEONINE Holding GmbH

gründet gemeinsam mit Hans Ulrich Stoef und Jo Daris die LEONINE Animation

Studios GmbH und bündelt dort künftig ihre Animationsaktivitäten.



Gleichzeitig bringen die drei Partner mit Wirkung zum 01. Januar 2024 jeweils

ihre Anteile an der Toon2Tango GmbH & Co. KG in die LEONINE Animation Studios

GmbH ein. Die LEONINE Holding GmbH hält seit Oktober 2022 25,1 Prozent an diesem

Unternehmen. Hierdurch wird die Toon2Tango GmbH & Co. KG eine hundertprozentige

Tochtergesellschaft der LEONINE Animation Studios GmbH. Die Anteile an der

LEONINE Animation Studios GmbH werden zu 50 Prozent von der LEONINE Holding GmbH

gehalten, Hans Ulrich Stoef und Jo Daris halten gemeinsam ebenfalls 50 Prozent.