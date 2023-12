MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat Ceconomy nach endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Reduce" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Die Resultate der Media-Markt-Saturn-Mutter entsprächen den bereits bekannten Eckdaten, und der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei erwartungsgemäß solide, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Konkrete Aussagen zum laufenden ersten Quartal habe es nicht gegeben. Doch aus dem Jahresausblick lasse sich ablesen, dass die Einwicklung in den wichtigen Monaten November und Dezember bislang in Ordnung bis gut aussehe./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2023 / 08:21 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die CECONOMY Aktie wird aktuell mit einem Minus von -7,21 % und einem Kurs von 2,11EUR gehandelt.