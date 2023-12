Smartico gründet Beirat für digitale Lokal-Vermarktung / Carsten Dorn (Score Media), Benjamin Haben (Süddeutsche Zeitung), Matthias Wahl (ehemals OMS) und Yvonne Wenzel (Dr. Haas Mediengruppe) berufen

München (ots) - Als Aufgabe setzt sich der neue Beirat die Schaffung von mehr

Aufmerksamkeit bei KMU-Kunden für die Möglichkeiten erfolgreicher lokaler

Digital-Werbung bei Medienhäusern, sowie die Unterstützung der Geschäftsführung

beim Ausbau der Beziehungen zu Verlagen.



"In Zeiten von Verweildauern auf Werbemitteln in sozialen Medien von unter einer

Sekunde, wollen wir die Vorteile digitaler Werbung bei Verlagen auch für kleine

Unternehmen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Mit deutlich höheren

Sichtbarkeiten, nachweisbarer Interaktion und vollumfänglicher Betreuung haben

die Verlage viel zu bieten, lokale Anzeigenkunden zurückzugewinnen und jenseits

von Klickraten zu begeistern", so Christian Scherbel, Geschäftsführer von

Smartico.