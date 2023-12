Wien (ots) - Prozessfinanzierer Padronus und Rechtsanwaltskanzlei Salburg

gewinnen nun auch gegen die Valve Corporation und versetzen der

Videospielbranche einen weiteren herben Rückschlag.



Ein Gericht in der Steiermark hat die Valve Corporation als Betreiber des

beliebten Videospiels "Counter-Strike" zur Rückerstattung von EUR14.096,58

verurteilt, die ein Kunde von Padronus für Lootboxen aufgewendet hatte. Padronus

und die Kanzlei Salburg argumentierten im gerichtlichen Musterverfahren, dass

die in "Counter-Strike" angebotenen Lootboxen gegen das österreichische

Glücksspielgesetz verstoßen würden und die ausgegebenen Beträge daher

zurückzuerstatten seien. Das Gericht folgte dieser Ansicht und klassifizierte

die Counter-Strike-Lootboxen als illegales Glücksspiel. Das Urteil ist noch

nicht rechtskräftig.





Der Gerichtsprozess wurde im Rahmen des von Padronus finanziertenSammelverfahrens geführt. "Es handelt sich um das erste Lootbox-Urteil imgesamten deutschsprachigen Raum betreffend Counter-Strike. Die Valve Corporationist nach den Spielebetreibern von FIFA somit nun der zweite Videospielanbieter,der nachgewiesenermaßen illegales Glücksspiel in Österreich anbietet",kommentiert der Geschäftsführer von Padronus, Richard Eibl, das Urteil. "Lautdiversen Studien generiert Valve circa eine Milliarde Umsatz durchCounter-Strike-Lootboxen. Der österreichische Marktanteil davon ist nichtunbeträchtlich, da Österreicher im internationalen Vergleich sehrglücksspielaffin sind. Aufgrund des Urteils sind daher dutzende Millionen Euroan jährlichem Umsatz für Valve gefährdet", so Eibl.Padronus war zusammen mit der Kanzlei Salburg bereits im Frühjahr vor demBezirksgericht Hermagor sowie in zweiter Instanz vor dem Landesgericht fürZivilrechtssachen Wien gegen Sony und Electronic Arts erfolgreich gewesen, alsdort erstmalig Lootboxen im Videospiel "FIFA" für illegal erklärt wurden. Diebeiden Urteile sind mittlerweile rechtskräftig. "Der rechtliche Kampf umLootboxen ist vorbei und gewonnen. Das Urteil ist das Ende für Lootboxen inÖsterreich", ist sich Eibl sicher. "Selbst wenn die Valve Corporation Berufungeinlegt, wovon wir nicht ausgehen, stehen ihre Chancen extrem schlecht, denn wirhaben bereits in zweiter Instanz in der selben Rechtsfrage gegen Electronic Artsund Sony gewonnen", so Eibl.Für das Spiel Counter-Strike werden Schusswaffen und Messer verwendet, dierealen Waffen und Messern nachempfunden sind; diese können mit "Skins" versehenwerden, die die optische Aufmachung verändern. Solche Skins können durch das