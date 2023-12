NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der angekündigten Übernahme von Dutch Ophthalmic Research Centre auf "Underweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Den geplanten Kauf des Herstellers von Netzhaut-Chirurgiegeräten betrachte sie als gute strategische Ergänzung des Zeiss-Portfolios, schrieb Analystin Anchal Verma in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings könnte die niedrige Kapitalrendite des Deals einige Investoren beunruhigen./edh/tih

Rating: Underweight

Analyst: JPMorgan