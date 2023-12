Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Wirtschaft und öffentliche Verwaltung lassen sich beiESG-Maßnahmen vorrangig von externen Faktoren treiben. 66 Prozent derUnternehmen und Behörden in Deutschland investieren in Ethik und Nachhaltigkeitvorrangig aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen. Jede zweite Organisationwill attraktiver für Fachkräfte werden, 45 Prozent reagieren aufKundenerwartungen. Intrinsische Motive wie im Geschäftsmodell verankerte Wertesind seltener Treiber für Nachhaltigkeitsaktivitäten. Sie gewinnen allerdings anBedeutung. Das zeigt die Studie Managementkompass Survey Good Company von SopraSteria. Für die Befragung von 371 Entscheiderinnen und Entscheidern wurdenregulatorische Vorgaben als Antriebsfaktoren bewusst ausgeklammert.Ökologische, soziale und unternehmensethische Prinzipien (ESG) gewinnen anBedeutung für Unternehmen und Verwaltung - auch abseits vonRegulierungsvorschriften wie dem AI Act und demLieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Für 60 Prozent der Unternehmen undBehörden sind ethische Prinzipien für strategische Entscheidungen heutewichtiger als vor zehn Jahren. Ein Paradigmenwechsel im Managementhandeln istallerdings nicht in Sicht: Nur 37 Prozent der Befragten sehen eine grundlegendeNeuausrichtung der Unternehmenssteuerung und eine Orientierung anLangfristzielen. Dazu zählen beispielsweise langfristige Partnerschaften mitLieferanten und das bewusste Zahlen höherer Einkaufspreise, um die Kaufkraft inZukunftsmärkten zu steigern."Unternehmen und Behörden sind in puncto Nachhaltigkeit und Ethik größtenteilsnoch Getriebene, anstatt ESG-Maßnahmen mit den geschäftlichen Zielen oder ihrenhoheitlichen Aufgaben zu verzahnen", sagt Frédéric Munch, Vorstand von SopraSteria. "Das ist nicht verwunderlich, denn Gewinnmaximierung, Effizienz und dasErschließen von Märkten dominieren seit Jahrzehnten und länger daswirtschaftliche Handeln", so Munch.Die Studienergebnisse deuten allerdings auf einen gewissen Bewusstseinswandelhin. 56 Prozent der Befragten sehen einen positiven Effekt nachhaltigen Handelnsauf Umsatz und Gewinn. Die Unterstützer dieser These haben jedoch die Erkenntnisoft noch nicht in ihrer Organisation umgesetzt. Nur 15 Prozent der Befragtentreiben signifikante Kostenvorteile an, wenn sie in ökologische, sozial oderunternehmerische Nachhaltigkeit investieren. Zehn Prozent handeln nachhaltig,weil eine "Good Company"-Strategie Unternehmen und Verwaltungen produktivermacht, so die Studie."Good-Company-Geschäftsmodelle sind so konzipiert, dass durchverantwortungsvolles Handeln ein geschäftlicher Mehrwert entsteht und nicht