Indische Metropole Bengaluru steigt auf grüne Mobilität um KfW finanziert klimafreundliche S-Bahn

Frankfurt am Main (ots) -



- 500 Mio. EUR für umweltfreundliches und energieeffizientes integriertes

Verkehrsverbundsystem

- Finanzierung des Baus von 149 Kilometern Bahnstrecke

- Transportmöglichkeiten für 1,4 Mio. Fahrgäste pro Tag

- Bessere Luftqualität und Klimaschutz durch Entlastung des Straßensystems



Die KfW hat im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (BMZ) mit dem indischen Finanzministerium zwei Verträge für

einen Entwicklungskredit in Höhe von 370 Mio. EUR und einen Förderkredit in Höhe

von 130 Mio. EUR unterzeichnet. Die Mittel werden für den das Metro- und

Bussystem ergänzenden Bau eines S-Bahnsystems in der drittgrößten indischen

Stadt Bengaluru eingesetzt. Geplant ist der Bau einer Bahnstrecke von 149

Kilometern mit 58 Stationen sowie der Bau von zwei Depots zur Wartung und

Abstellung der Züge. Das S-Bahn-System sieht ein schnelles Umsteigen in

Verkehrsmittel anderer ÖPNV-Systeme wie Metro, Bus, Rikschas sowie in Züge aller

relevanten Fernbahnhöfe vor und wird am Tag rund 1,4 Millionen Fahrgäste

befördern. Für alle Stationen ist eine Zertifizierung als "grüne Gebäude"

vorgesehen, dank effektiver Dämmung der Gebäude, Feinstaubfilter,

Mülltrennungssysteme, nachhaltiger Baumaterialien und Photovoltaik auf den

Stationsdächern. Um den Zugang zur S-Bahn zu erleichtern, werden Fuß- und

Radwege rund 500 Meter um die Stationen herum ausgebaut.