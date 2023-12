Handwerksberufe absichern trotz hoher Risiken (FOTO)

München (ots) - Schleifen mit der Flex, Sägen mit der Kreissäge oder

Ziegel-Legen auf dem Dach: Handwerksberufe gelten aufgrund der körperlichen

Arbeit mit potenziell gefährlichem Werkzeug zu den risikoreichsten Tätigkeiten.

Trotz dieser Risiken sichern sich die wenigsten Handwerker finanziell mit einer

Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ab, wie eine repräsentative Umfrage der LV

1871 in Kooperation mit Civey zeigt. Extra für die Zielgruppe hat die LV 1871

daher jetzt eine spezielle Berufsunfähigkeitsversicherung auf den Markt

gebracht.



Im Vergleich zu anderen Berufen ist das Risiko für Beschäftigte im Handwerk,

einen arbeitsgefährdenden Unfall zu erleiden, deutlich höher: 30,7 Prozent aller

meldepflichtigen Unfälle sind 2022 im Handwerk geschehen, wie aus einer

Auswertung von Unfalldaten unterschiedlicher Berufsgruppen der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hervorgeht. Dennoch ergibt eine aktuelle

Umfrage der LV 1871 in Kooperation mit Civey, dass sich nur 39,9 Prozent für das

Worst-Case-Szenario eines Ausfalls im Berufsleben mit einer

Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert haben. Interessant auch: Nur jeder

Dritte (28,8 Prozent) ledige Beschäftigte im Handwerk hat eine BU abgeschlossen,

wohingegen 40,4 Prozent der verheirateten Handwerker sich für den Ernstfall

abgesichert haben. Im Vergleich der Altersgruppen sind es die jungen Erwachsenen

zwischen 18 und 29 Jahren, die mit 63,5 Prozent den größten Anteil an

Handwerkern ohne eine entsprechende Absicherung darstellen. Dafür wurden vom 9.

Oktober bis 4. November 2023 rund 1.000 Fachkräfte im Handwerk befragt.