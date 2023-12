JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 54 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für das Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie die operativen Ergebnismargen (Ebitda) im kommenden Jahr angepasst, da er mit weiterem Gegenwind seitens der Konjunktur sowie negativen Währungseffekten rechne, schrieb Analyst Marcus Diebel in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Es könnte allerdings in den kommenden Wochen noch Nachrichten zu Übernahmen geben - wie in der Vergangenheit häufiger im Dezember. Der wichtigste Kursfaktor bleibe aber die bis Jahresende avisierte Trendwende bei der Barmittelentwicklung./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2023 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2023 / 09:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 29,96EUR gehandelt.



