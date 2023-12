So finden Bauunternehmen 2024 neue Fachkräfte - Experte verrät die vielversprechendsten Trends (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Der Baubranche mangelt es zunehmend an Fachkräften.

Infolgedessen ist die termingerechte Fertigstellung von Projekten in vielen

Betrieben zur Zitterpartie geworden. Um für qualifiziertes Personal infrage zu

kommen, müssen Unternehmen zunehmend attraktive Anreize bieten - und sich vor

allem von den Angeboten der Konkurrenz abheben.



Für die Personalgewinnung 2024 zeichnen sich bereits jetzt einige

vielversprechende Trends ab. Wichtige Schlagworte dafür lauten unter anderem

Flexibilität, Abwechslung und Digitalisierung. Was es damit genau auf sich hat,

verrät der folgende Artikel.