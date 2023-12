Atradius Non-Food Discounter in Deutschland stehen vor einer Konsolidierungswelle

Köln (ots) - Geiz ist geil - dieses sattsam bekannte Leitmotiv der Verbraucher

ist angesichts der Inflationsrate, hoher Energiepreise und sinkender

Konsumneigung aktueller denn je. Doch nicht alle profitieren von diesem Motto.

Während bei den Lebensmittel-Discountern eitel Sonnenschein herrscht, steigt der

Konkurrenzdruck bei Non-Food Discountern - also den Anbietern von günstigen

Textilien, Schuhen, Drogerieprodukten oder Haushaltswaren. "Bei den Non-Food

Discountern rechnen wir mittelfristig mit einer Konsolidierungswelle", sagt

Frank Liebold, Country Manager Deutschland beim internationalen

Kreditversicherer Atradius.



Tedi, Kodi, Thomas Philipps, Woolworth, Pfennigpfeifer und Co. stehen vor

zahlreichen Herausforderungen. Insbesondere die durch die Inflation,

Mindestlohnerhöhung und gestiegenen Personalkosten bedingten Steigerungen

belasten die Unternehmen. Daneben führen die Energiekosten und die Anhebungen

von Mieten zu erheblichem Mehraufwand. Denn: Die Unternehmen zahlen sogenannte

Indexmieten. Das heißt, ihre Zahlungen sind an die Umsatzentwicklung gekoppelt -

und diese haben sich in den vergangenen Jahren ordentlich bis gut entwickelt.

"Da die Unternehmen aber die Kostensteigerungen nicht eins zu eins an ihre

Kunden weitergeben können, geht dies zu Lasten der Profitabilität", erklärt

Frank Liebold. Schon jetzt sind die Margen der Non-Food Discounter von sechs bis

zehn auf nur noch zwei bis vier Prozent gesunken. Zudem leiden die Non-Food

Discounter unter der sinkenden Besucherfrequenz in den Innenstädten, wo die

meisten ihrer Geschäfte sind. "Die Discounter, die keine Lebensmittel verkaufen,

geraten zunehmend unter Druck. Und nur die großen Marktteilnehmer mit einer

entsprechenden Einkaufsmacht werden am Markt bestehen können", betont Frank

Liebold.