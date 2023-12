Mainstream Media und Sky Deutschland verlängern ihre langjährige Partnerschaft

Unterföhring



- Sender Romance TV und Heimatkanal auch in den nächsten Jahren auf der Sky

Plattform

- Mehrjähriger Vertrag regelt die Verbreitung der beiden Sender von Mainstream

Media über Sky in Deutschland und Österreich

- Sky Kunden haben damit Zugriff auf die besten Unterhaltunginhalte der Sender -

sowohl linear als auch auf Abruf über Sky Q, Sky Go und WOW

- FAST Channels "Starke Frauen", "Filmgold" und "World of Free Sports" künftig

in der Vermarktung von Sky Media



Unterföhring, 18. Dezember 2023 - Die Mainstream Media AG und Sky Deutschland

setzen ihre bereits seit 24 Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft fort.

Der Vertrag vereinbart die weitere Verbreitung von Romance TV und Heimatkanal

und über Sky in Deutschland und Österreich - sowohl linear als auch auf Abruf

über Sky Q, Sky Go und WOW.