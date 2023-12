Schon seit zwei Jahren testen die Stuttgarter ihre hochautomatisierten Fahrsysteme auf chinesischen Teststrecken. Wie die zuständige Behörde am Samstag bekannt gab, dürfen Fahrzeuge mit dem Level-3-Selbstfahrsystem nun auf den Autobahnen der Stadt getestet werden.

Mercedes-Benz war der erste Autohersteller der Ende 2021 eine Zulassung für Level-3-automatisiertes Fahren erhielt. Seit Mai 2022 ist das System namens "Drive Pilot" in Deutschland in der S‑Klasse und der EQS-Limousine erhältlich. Auch in den US-Bundesstaaten Nevada und Kalifornien rollen die Mercedes-Limosinen bereits autonom über die Straße.