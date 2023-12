London (ots) - Einer Studie (https://www.ey.com/de_de/news/2022-pressemitteilung

des Beratungsunternehmen EY zufolge plante im letzten Jahr fast jede:r zweite

Deutsche Gutscheine oder direkt Geld zu verschenken. Freund:innen und Familie im

Ausland kann man mit einfachen Überweisungen zu Weihnachten eine Freude

bereiten: Durchschnittlich 216 Euro verschenken Menschen in Deutschland. Im

internationalen Vergleich gehört Deutschland damit zu den zurückhaltenderen

Nationen - im Schnitt liegen die Geldgeschenke weltweit bei 221 Euro. Das hat

eine Untersuchung der Überweisungen des Technologieunternehmens und Anbieter

eines Multi-Währungs-Konto Wise ( www.wise.com) (https://wise.com/) ergeben, die

im Dezember in den Jahren 2018 bis 2021 getätigt wurden.



Die meisten Überweisungen aus Deutschland bleiben in der EU





Im digitalen Konto von Wise können Kunden und Kundinnen Geld in über 40Währungen halten und international versenden. Die meisten Überweisungen ausDeutschland sind bei den Empfänger:innen in Euro angekommen. Fast jedes fünfteweihnachtliche Geldgeschenk (18 Prozent) wird innerhalb der Eurozone verschickt.Auf Platz zwei liegt das britische Pfund mit 13 Prozent der Überweisungen. Mitdurchschnittlich neun Prozent der Transfers erhalten auch viele Australier:innenGeld zu Weihnachten aus Deutschland.Die großzügigsten Geldgeschenke wandern von Deutschland in die TürkeiDie durchschnittlich höchsten Überweisungen mit Wise von Deutschland aus gehenin die Türkei: 391 Euro erhalten türkische Freund:innen und Familie zuWeihnachten. Auf Platz zwei liegen Geldgeschenke, die in US-Dollar bei denEmpfänger:innen ankommen. Die Geldgeschenke betragen im Schnitt 321 Euro. AufPlatz drei der großzügigsten Geldgeschenke aus Deutschland liegt Neuseeland.Dort erhalten Freund:innen und Familienmitglieder im Schnitt 287 Euro. NachNorwegen und Kanada werden im Schnitt 283 bzw. 281 Euro zu Weihnachtenverschickt. Am niedrigsten fallen die weihnachtlichen Geldtransfers nach Ghana(96 Euro) und Nigeria (104 Euro) aus.Aus Indonesien kommen die großzügigsten GeldgeschenkeMenschen aus Indonesien bekommen nicht nur größere Summen Weihnachtsgeld, sieverschenken sie auch: 420 Euro wurden im Schnitt in den letzten fünf Jahren ausIndonesien in die ganze Welt an Verwandte und Freund:innen über Wise überwiesen- Spitzenplatz des Rankings. Auf Platz zwei folgen Inder:innen, die im Schnitt361 Euro verschenken. Die Schweiz folgt mit 319 Euro auf dem vierten Platz.