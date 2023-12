Bewegungsmangel und mentaler Stress am Arbeitsplatz - Experte erklärt, wie Arbeitgeber die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern können (FOTO)

Hamburg (ots) - In der heutigen Arbeitswelt stehen Büroangestellte vor einer

Vielzahl von Herausforderungen. Von der Erwartung, ständig online und erreichbar

zu sein, bis hin zu den endlosen Stunden, die sie vor ihren Bildschirmen

verbringen, sind die Hürden sowohl physisch als auch mental enorm. Diese

Umstände beeinflussen nicht nur die Effizienz und Produktivität, sondern fordern

auch hinsichtlich der Gesundheit aller Angestellten ihren Tribut.



"Ein gesunder Mitarbeiter ist ein zufriedener Mitarbeiter. Und das Angebot einer

bezahlten Fitnessstudio-Mitgliedschaft allein wird dem nicht gerecht", sagt

Randolph Moreno Sommer und weist darauf hin, dass es weit mehr Möglichkeiten

gibt, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern. Der Unternehmensberater hat

sich darauf spezialisiert, Mitarbeiter-Benefits in Unternehmen zu implementieren

und kennt mehr als 300 Gesundheitsleistungen. Im folgenden Artikel erklärt er,

was Arbeitgeber für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter machen können.