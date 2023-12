BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Einigung der Koalitionsspitzen zum Haushalt trotz scharfer Kritik an einzelnen Maßnahmen umsetzen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte am Montag in Berlin, die Regierung habe sich am vergangenen Mittwoch nach intensiven Gesprächen geeinigt und auf Einsparungen im Haushalt 2024 verständigt. Die Details würden im Augenblick noch vom Finanzministerium federführend geklärt. "Aber die allgemeine Einigung und auch die grundsätzliche Stoßrichtung bleiben." Er sehe wenig "Änderungswillen" innerhalb der Bundesregierung.

